i Britney Spears muss nicht ins Gefängnis. REUTERS Träumt seit Jahren davon Britney Spears tüftelt heimlich an etwas ganz Großem Britney Spears wagt sich an ein neues Business-Projekt: Die Pop-Ikone bringt eine eigene Schmuckkollektion namens "B Tiny" auf den Markt. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 44-Jährige plant die Einführung ihrer eigenen Schmuckmarke, die in den kommenden Monaten erscheinen soll. Der Name: "B Tiny". Die Kollektion spiegelt laut Insidern ihren verspielten, mädchenhaften Stil wider und soll hochwertige Stücke mit farbenfrohen Akzenten in Türkis- und Rosa-Tönen umfassen.

Besonders wichtig für Britney: Jedes einzelne Schmuckstück wird von ihr persönlich freigegeben, bevor es in Produktion geht. Die Kollektion sei ausdrücklich kein gewöhnliches Fan-Merchandise, sondern eine eigenständige Schmucklinie mit persönlichem Charakter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Es ist, als wären ihre Instagram-Beiträge zu Schmuckstücken geworden", beschreibt eine anonyme Quelle die Designs gegenüber People. Die Accessoires sollen vielseitig kombinierbar sein - ob beim Festival, auf einer Party, beim Date oder einem Abend mit Freundinnen.

Bereits Erfahrung im Fashion-Business

Für Britney ist der Schritt ins Schmuck-Business nicht ganz neu. Bereits 2018 wagte sie sich mit einer Modelinie in die Fashion- und Lifestyle-Welt. Über ihren offiziellen Online-Shop verkauft die Sängerin regelmäßig Fanartikel, darunter Kleidung und Accessoires.

Weitere Details zu den einzelnen Schmuckstücken sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Der offizielle Verkaufsstart ist für die nächsten Monate geplant.

Auch musikalisch gibt es Neuigkeiten

Neben dem neuen Schmuck-Projekt gibt es auch musikalisch News von der Pop-Ikone: Erst kürzlich wurde das 25-jährige Jubiläum ihres dritten Studioalbums "Britney" gefeiert. Legacy Recordings und RCA Records kündigten dazu eine erweiterte Neuauflage des Erfolgsalbums an.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Die digitale Edition ist bereits erhältlich. Eine Veröffentlichung auf CD und als Doppel-Vinyl ist ebenfalls geplant. Die Jubiläumsausgabe enthält elf Bonustracks, fünf davon erscheinen erstmals offiziell - darunter "Right Now", "When I Say So" und "My Big Secret".