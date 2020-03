Britney über ihre Hater: 'Ihr verletzt meine Gefühle'

Die 38-jährige Popsängerin ist traurig, weil sie für ihre Instagram-Posting ständig kritisiert wird.

Britney Spears versteht die Welt nicht mehr! Zahlreiche Instagram-Nutzer werfen ihr vor, sie würde immer die selben 15 Fotos posten, in der sie mit einem weißen Badeanzug vor einem roten Hintergrund postiert."Ich habe wirklich viele Sachen online gelesen, in der Leute meine Postings kritisieren", beginnt die Sängerin ihren Beitrag auf Instagram.Für die 38-Jährige ist das unbegreiflich. "Ich bin jedes Mal aufregt, wenn ich was neues poste und ich mag es neue Sachen zu posten. Ich habe vorher noch nie einen weißen Badeanzug besessen und ich mag einfach den roten Hintergrund", stellt sie klar.Die Zweifach-Mama fühlt sich gemobbt. "Diese bösen Kommentare verletzen meine Gefühle und ich wollte das einfach mit euch teilen. Ich finde, niemand sollte solche bösen Sachen zu jemanden sagen, wenn man ihn gar nicht kennt. Gerade in harten Zeiten wie diesen, sollten wir uns gegenseitig beibringen, nett zueinander zu sein." Dazu teilte sie ein Bild von dem Spruch: "Niemand beurteilt dich härter, als die Leute, die die dich nicht leiden können."