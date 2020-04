Britney tanzt zu Justins Song: So reagiert er

In einem neuen Instagram-Clip tanzt Britney Spears zu einem Song ihres Ex-Freundes Justin Timberlake.

"Der Mann ist ein Genie"

Timberlake reagiert auf das Video

Drei Jahre waren Britney Spears und Justin Timberlake DAS Traumpaar schlechthin, bis im März 2002 alles in einer unerwarteten Trennung endete. Den wahren Grund für das Liebes-Aus enthüllte Justin erst 2018 in seinem Buch "Hindsight: And All the Things I Can't See in Front of Me". "Ich wurde betrogen. Ich war mega sauer", offenbarte er darin. Inzwischen scheinen sich die Wogen zwischen den beiden aber geglättet zu haben.In ihrem neuesten Instagram-Video tanzt Britney sogar zu einem Song von ihm. Dazu schreibt sie: "Ich weiß, dass wir vor 20 Jahres eine der größten Trennungen der Welt hatten. Aber hey, der Mann ist ein Genie! Großartiger Song JT!", schwärmt die Sängerin.Und was meint Timberlake eigentlich dazu? Der findet' s toll. Er kommentierte den Clip nur wenig später mit einem Lachemoji und sechs nach oben gestreckten Händen.