Hat Papa von Britney Spears Enkel geschlagen?

Schwere Vorwürfe gegen Jamie Spears erhebt der Ex-Mann von Britney Spears, Kevin Federline.

Laut einem Bericht des US-Klatschmagazins "TMZ" wirft der 41-jährige Featherline seinem Ex-Schwiegervater vor, Sean Spears (13) geschlagen zu haben.Die Polizei soll "TMZ" zufolge bereits Ermittlungen gegen den Vater von Britney Spears (37) aufgenommen haben. Der Übergriff durch den 67-jährigen Jamie Spears soll sich am 24. August ereignet haben.Federline gibt an, dass es damals zum Streit zwischen Sean und seinem Opa gekommen sei. Dabei wurde Spears gewalttätig gegenüber seinen Eltern und soll außerdem eine Türe eingetreten haben. Sichtbare Verletzungen habe der Bub aber keine davongetragen.Erst vor kurzem haben Britney Spears und ihr Ex, mit dem sie von 2004 bis 2007 verheiratet war und mit dem sie die Söhne Sean und Jayden James (12) hat, eine neue Regelung das Sorgerecht der beiden betreffend beschlossen. Federline hat nun 70 Prozent der Zeit Anrecht auf die Kinder.(baf)