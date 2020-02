Knacks! Hier zeigt Britney, wie sie sich den Fuß bricht

Popsängerin Britney Spears hat sich den Fuß gebrochen. Auf Instagram zeigt sie, wie das passierte. Nichts für schwache Nerven!

Und plötzlich knackst der Fuß ...

Autsch! Das muss ganz schön weh getan haben. Britney Spears brach sich beim Tanzen den Fuß. "Ich habe sechs Monate nicht getanzt. Also habe ich an dieser Stelle Vollgas gegeben. Und ja, ich weiß, dass ich barfuß bin. Lacht nicht, aber so hafte ich besser am Boden", erklärt sie auf Instagram.In einem Video zeigt sie, wie es dazu kam. Vorher warnt sie aber noch ihre Fans: "Ihr könnt hören, wie ich mir den Fuß brach. Sorry, es ist ziemlich laut." Oops!Zahlreiche Fans drücken unter dem Posting ihre Genesungswünsche aus, darunter auch einige Promis. Selma Blair schreibt etwa: "Du bist entzückend. Aber das ist schon eine Spaßbremse. Werde schnell gesund, Engel!"