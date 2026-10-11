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Britney Spears
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REUTERS/Mario Anzuoni
Nach drei Jahren Pause

Comeback-Knaller! Britney Spears veröffentlicht Song

Die Pop-Ikone meldet sich mit einem vergessenen Song aus dem Jahr 2001 zurück – geschrieben mit ihrem Ex-Freund Justin Timberlake.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
11.10.2026, 11:36
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Zum ersten Mal seit drei Jahren gibt es neue Musik von Britney Spears. Am Freitag veröffentlichte die 44-jährige Sängerin den Song "She'll Never Be Me" – ein Stück, das ursprünglich für ihr drittes Album "Britney" aus dem Jahr 2001 aufgenommen wurde, aber nie erschien.

Besonders pikant: An dem Song schrieb auch Ex-Freund Justin Timberlake (45) mit, mit dem Britney von 1999 bis 2002 liiert war. Außerdem waren Bradley Daymond und Alex Greggs als Autoren beteiligt, während Riprock 'n Alex G die Produktion übernahmen.

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Wie RTL berichtet, haben die Fans damit die Möglichkeit, den bisher unveröffentlichten Track noch vor der Veröffentlichung der "Britney (25th Anniversary Edition)" zu hören, die am 6. November erscheinen soll.

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Jubiläumsalbum kommt im November

Vier weitere unveröffentlichte Titel sollen bald folgen und auf dem Jubiläumsalbum enthalten sein. Das selbstbetitelte Album "Britney" war im Jahr 2001 erschienen und wird damit zum 25-jährigen Jubiläum in einer erweiterten Version neu aufgelegt.

Zuletzt hatte sich Britney Spears 2023 mit dem Song "Mind Your Business" gemeinsam mit Will.i.am gemeldet. Das Musiker-Duo hatte bereits 2012 bei "Scream & Shout" zusammengearbeitet, das Platz drei der US-Charts erreichte. 2022 erschien zudem das Duett "Hold Me Closer" mit Elton John.

red,11.10.2026, 11:36
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