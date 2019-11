Broadway-Kinderstar (13) stirbt nach Asthma-Anfall

Sie stand schon mit Scarlett Johansson auf der Bühne, nun ist Laurel Griggs tot. Am Dienstag starb sie an einer Asthma-Attacke.

Den Großteil ihrer Karriere hatte sie noch vor sich. Als Kinderstar am Broadway in New York stand sie schon mit Scarlett Johansson gemeinsam auf der Bühne. Seit ihrem 6. Lebensjahr trat sie regelmäßig auf, etwa in "Die Katze auf dem heißen Blechdach". Doch am Dienstag verstarb die 13-jährige Laurel Griggs unverhofft. Sie erlitt zuhause einen Asthma-Anfall, wie die "New York Post" schreibt."Sie sagte: 'Ich fühle mich nicht so gut'", so ihr Vater zur Zeitung. Das habe ihn in Alarmbereitschaft versetzt. Denn bereits drei Jahre zuvor habe sie eine ähnliche Attacke erlitten. An der Krankheit litt sie seit ihrer Geburt. Während Laurel am Dienstag ins Krankenhaus gefahren wurde, hätten Polizisten noch versucht, sie wiederzubeleben. Doch vergeblich."In 13 Jahren tat sie so viel, wie manche Menschen nicht einmal im ganzen Leben schaffen", erklärt ihr Großvater gegenüber der Zeitung. "Alles was sie wollte, war die Leute zum Lachen zu bringen", ergänzt ihre Tante. Auch beim Broadway sitzt der Schock tief. Im Gedenken an Laurel wurden deshalb am Freitag die Lichter gedimmt.