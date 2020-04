Broadway-Star wird wegen Corona Bein amputiert

Schauspieler Nick Cordero (41) liegt seit 31. März auf der Intensivstation. Am Samstag musste ihm sein rechtes Bein amputiert werden.

Blutverdünner verursachten innere Blutungen

Spendenaktion brachte 200.000 Dollar

Nick Cordero feierte am Broadway Erfolge und wurde mit einer Tony-Nominierung geehrt. Abseits der Bühne hatte er einige Rollen in TV-Serien wie "Law & Order" und "Blue Boods", im Kino spielte er in "Abgang mit Stil" an der Seite von Michael Caine und Morgan Freeman.Seit Ende März lag er wegen seiner Covid-19-Erkrankung ohne Bewusstsein im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles und wurde beatmet. Wegen Komplikationen im Krankheitsverlauf musste dem 41-Jährigen am Samstag das rechte Bein amputiert werden, wie " pagesix " berichtete.Die Ärzte fanden Blutgerinnsel in seinem rechten Bein. Anfangs versuchten die Mediziner ihm Blutverdünnner zu verabreichen. Doch als Cordero davon innere Blutungen bekam, mussten die Medikamente abgesetzt werden. Schließlich blieb den Ärzten nichts anderes übrig, als das Bein zu amputieren, wie Amanda Kloots, die Ehefrau des Schauspielers, am Samstag in der Früh auf Instagram mitteilte.Ehefrau Amanda Kloots postete nach der Amputation ein Video ihres Hochzeitstanzes, den Freunde für sie choreografiert hatten: "Ich liebe es, mit dir zu tanzen und wir WERDEN wieder tanzen!"Kloots schickte ihrem Mann täglich Videos von sich und ihrem zehn Monate alten Sohn Elvis, in der Hoffung, dass er sie beim Aufwachen sehen würde. Sie trommelte Freude für eine gemeinsamen Song zusammen und startete eine "GoFundMe"-Spendenaktion, mit der sie 200.000 Dollar lukrierte.Für die Bühnenadaption des Woody-Allen-Films "Bullets Over Broadway", in der er einen Mobster spielt, wurde er mit einer Tony-Nominierung als bester Musical-Schauspieler ausgezeichnet.