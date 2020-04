Beckham Jr. kann seine Hochzeit nicht erwarten

Mit seinem unverhofften Statement hat Brooklyn Beckham nicht nur seine Freundin, sondern auch die Fans ordentlich überrascht.

Heiratswunsch über Instagram

Große Liebe für Beckham-Sohn

Brooklyn Beckham (21) hat sich für sein Herzblatt Nicola Peltz (25), eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen. Die US-Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle in der TV-Serie "Bates Motel", hatte auf Instagram ihre Fans und Follower dazu aufgefordert, ihr Fragen zu stellen.Auch Brooklyn ergreift die Gelegenheit und schickt ein romantisches Statement in Richtung Nicola: "Ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten!" Die Antwort der Herzensdame lässt nicht lange auf sich warten: "Mein Herz wird vor Freude zerspringen", schmachtet Nicola im Gegenzug.Steht David (44) und Victoria Beckham (45) also damit nach kürzester Zeit eine große Hochzeitsfeier ins Haus? Erst Anfang des Jahres haben die US-Schauspielerin Nicola Peltz, bekannt durch ihre Rolle in der TV-Serie "Bates Motel", und der älteste Beckham-Spross ihre Beziehung öffentlich gemacht.Seitdem dürften die beiden Turteltauben aber konsequent an ihrer gemeinsamen Zukunft basteln. So berichtete ein Insider der britischen Zeitung " The Sun ", dass sich Brooklyn und Nicola bereits in New York ein gemeinsames Heim eingerichtet haben.