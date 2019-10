Brooklyn Beckham ist der begehrteste Junggeselle

Das noble britische Lifestyle-Magazin "Tatler" hat wieder die Liste der begehrenswertesten Junggesellen des Landes veröffentlicht.

Und diesmal steht mit Brooklyn Beckham eine Überraschung an der Spitze des Jungessellen-Rankings. Denn normaler Weise finden sich dort junge Grafen, Herzoge oder Prinzen auf der Liste.Doch der angehende Fotograf und Promi-Spross ist laut "Tatler" nach der im Sommer erfolgten Trennung vom Model Hana Cross der begehrteste Junggeselle. Der 20-Jährige habe dank seines viktorianischen Rauchfangkehrer-Styles leichten Wiedererkennungswert. Außerdem trage er annähernd so viele Tattoos wie sein Vater David Beckham und besitzt mindestens genauso viel Charme.Der ehemalige One Direction-Sänger Harry Styles befindet sich auf Rang 4 der Liste. Mit den beiden Rugby- bzw. Cricket-Spielern Maro Itoje und Jofra Archer findet man zwischen den sonst üblichen Jungadeligen auch zwei Spitzensportler.