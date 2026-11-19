i Brotsackerl ist nicht gleich Brotsackerl. iStock/Gulsen Ozcan Mülltrennung Brotsackerln: So entsorgst du sie richtig Das Papiersackerl vom Bäcker landet oft achtlos im Müll. Doch je nach Material gehört sie in unterschiedliche Tonnen. So trennst du richtig. Von Heute Life 19.11.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Brot oder Semmel – beim Bäcker bekommst du deine Backwaren meist in einem Papiersackerl. Doch wohin damit, wenn sie leer ist? Die Antwort ist nicht so einfach, wie man denkt.

Denn Brotsackerl ist nicht gleich Brotsackerl. Viele bestehen aus einfachem Papier, andere sind mit Kunststoff beschichtet und manche haben ein Sichtfenster aus Folie. Je nach Material und Verschmutzungsgrad ist eine andere Entsorgung nötig.

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Nach Angaben von Utopia gilt folgende Faustregel: Saubere, unbeschichtete Papiersackerln gehören ins Altpapier. Ist die Verpackung stark mit Fett oder Lebensmittelresten verschmutzt, muss sie in den Restmüll. Der Grund: Verschmutztes Papier kann nicht recycelt werden.

Der Reißtest hilft weiter

Bei beschichteten Brotsackerln wird es komplizierter. Kunststoffbeschichtete Sackerln gehören nicht ins Altpapier, sondern in die Gelbe Tonne oder Verpackungssammlung. Mit einem einfachen Test erkennst du die Beschichtung: Versuche, das Papier zu reißen. Lässt es sich schlecht zerreißen, ist es wahrscheinlich beschichtet.

Auch Brotsackerln mit Sichtfenster erfordern Aufmerksamkeit. Besteht das Fenster aus echtem Cellophan, kann die ganze Tüte ins Altpapier. Bei Plastikfolie solltest du das Fenster abtrennen und separat entsorgen.

Nicht in die Biotonne

Viele verwenden Papiersackerln zum Sammeln von Bioabfall. Das ist nur bei unbeschichteten Tüten ohne Kunststofffenster erlaubt – sofern der örtliche Entsorger es zulässt. Kunststoffbeschichtete Sackerln gehören keinesfalls in die Biotonne, da sich die Beschichtung nicht vollständig abbaut.

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Der beste Tipp: Bringe zum Bäcker einfach einen eigenen Stoffbeutel mit. So sparst du dir die Tüte und die Frage nach der richtigen Entsorgung gleich ganz.