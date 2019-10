Brr! In NÖ wirds am Wochenende richtig frisch

Die Temperaturen sinken stark, die Temperatur-Höchstwerte am Wochenende liegen bei 14 Grad Celsius.

Ein richtiges Schlechtwetter-Wochenende steht uns in Niederösterreich bevor – Couch-Alarm!Bereits am Samstag bleibt es meist trüb, immer wieder kommt es auch zu Regenfällen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.300 Meter, in der Nacht auf Sonntag sogar auf 900 Meter. Frühtemperaturen: 7 bis 11 Grad, Tageshöchstwerte: 10 bis 14 Grad.Und auch am Sonntag beginnt es eher feucht, vereinzelt gibt es im Bergland noch Niederschlag. Danach trocknet es langsam auf, auch die Sonne lässt sich kurz blicken. Aber nur kurz, denn: Im weiteren Tagesverlauf breiten sich dichte Wolkenfelder aus, der Wind weht schwach bei Frühtemperaturen von bis zu 9 Grad und Tageshöchstwerten von maximal 10 bis 14 Grad Celsius.