Brücke in Frankreich stürzt ein – Teenager (15) stirbt

Nördlich von Toulouse ist eine Brücke eingestürzt. Ein Auto und ein Lastwagen befanden sich auf der Brücke. Ein Teenager (15) verlor sein Leben.

Am Montagmorgen ist nördlich von Toulouse eine Hängebrücke eingestürzt. Laut der örtlichen Feuerwehr befand sich während des Einsturzes ein Auto und ein Lastwagen auf der Brücke. Die Brücke verbindet die Gemeinden Mirepoix-sur-Tarn und Bessières.Laut der Zeitung "La Dépêche" hat ein 15-jähriger Teenager sein Leben beim Unfall verloren. Er war mit einem Elterteil unterwegs, als die Brücke einstürzte. Insgesamt wurden drei Personen beim Unglück verletzt.Ein Anwohner hat den Unfall hautnah miterlebt: "Ich war gerade in meinem Badezimmer, als ich einen lauten Knall hörte. Die eingestürzte Brücke ist rund 300 Meter von unserem Haus entfernt. Ich konnte kaum glauben, was ich sah. Ich bin bestimmt schon über 1000 Mal über diese Brücke gefahren", sagt der Anwohner zu "La Dépêche".