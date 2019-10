140-Meter-Brücke stürzt auf Schiffe – mehrere Tote

Ohne Vorwarnung brach am Dienstag eine 140 Meter lange Brücke im Osten Taiwans in sich zusammen. Die Trümmer versenkten mehrere Fischerboote, mehrere Menschen sind tot.

Es war 9.30 Uhr vormittags. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Lkw nichtsahnend über die Nanfangao-Brücke im gleichnamigen Küstenort fährt. Plötzlich bricht die gesamte Konstruktion zusammen und stürzt in den darunter liegenden Fischereihafen.Der darauf befindliche Tanklaster wird mit in die Tiefe gerissen und ging danach in Flammen auf – ihm hatten nur noch wenige Meter bis zu sicherem Boden gefehlt.Auch drei unter der zehn Meter langen Hängebrücke vertäute Boote wurden bei dem Unglück am Dienstag von den Trümmern versenkt.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen von mindestens sechs Vermissten aus. Weitere zwölf Menschen, darunter der Lkw-Fahrer, wurden verletzt und in Krankenhäusern behandelt.Bis jetzt konnten vier Leichen aus dem Wasser geborgen werden. Nach zwei noch Vermissten werde weiterhin gesucht, sagte Verkehrsminister Lin Chia-lung. "Der Such- und Rettungseinsatz geht weiter."