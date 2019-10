Polizistin tötete Mann – Wurde von Bruder umarmt

Botham J. wurde in seiner Wohnung von einer Polizistin erschossen, die sich im Stockwerk geirrt hatte. Der Bruder des Opfers hat ihr nun vergeben.

"Ich wünsche dir nichts Böses"

"Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber kann ich sie umarmen?", fragte Brandt J. die Richterin. Er ist der Bruder von Botham J., der am 6. September in seiner Wohnung in Dallas (USA) von einer Polizistin erschossen wurde. Mit "sie" meinte Brandt J. die Täterin Amber G, eine Polizistin.Die 31-Jährige hatte sich in jener verhängnisvollen Nacht im Stockwerk geirrt und gedacht, dass es es sich um ihre Wohnung und bei dem jungen Mann um einen Einbrecher handelt. "Ich hatte Angst – Angst, dass die Person in meiner Wohnung mir etwas antun könnte", sagte sie während einer Anhörung im Gerichtssaal unter Tränen. Der 26-jährige B. saß mit einer Schüssel Eiscreme auf seinem Sofa, als ihn die tödliche Kugel traf.Nun hat das Gericht entschieden: G. muss für zehn Jahre hinter Gitter. Ein Video zeigt die emotionalen Szenen aus der Verhandlung: "Wenn es dir wirklich leid tut, kann ich dir verzeihen. Ich liebe dich als Mensch und wünsche dir nichts Böses", sagte der Bruder des Opfers bevor er um die Erlaubnis bat, die Täterin zu umarmen. Kurz darauf stand er auf und G. stürzte sich unter Tränen in seine Arme.G. arbeitete bis zur Tatnacht vier Jahre lang als Polizistin. Wie BBC schreibt, argumentierten ihre Verteidiger vor Gericht, dass sie in der Tatnacht eine 14-Stunden-Schicht hinter sich hatte, bevor die "Serie von schlimmen Fehlern" ihren Lauf nahm. Die Staatsanwaltschaft nannte diese Aussage "Müll".