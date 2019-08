Brunner Wiesn Flashmob

Alle, die am Montag, 26.8., um 17 Uhr im Trachten-Outfit im Einkaufszentrum Wien Mitte - The Mall erscheinen und beim Flashmob mit den Stockhitla mitmachen, erhalten Gratist-Tickets für die Brunner Wiesn (Promotion).

Wer jetzt ein Gratisticket für das Eröffnungswochenende am 06. oder 7. September auf der Brunner Wiesn ergattern will, der sollte am kommenden Montag schnell sein.Denn alle die sich ihre trachtigen Lederhosen oder ihr fetziges Dirndl anziehen und am Montag, 26.8. um 17 Uhr nach Wien Mitte - The Mall zur großen Rolltreppe im Foyer kommen, haben die Chance auf Gratis-Eintrittstickets für das kultige Wiesnfest in Brunn am Gebirge!Jeder, der sich am Montag in Wien Mitte - The Mall einfindet, macht automatisch beim Flashmob der Brunner Wiesn mit! Top-Highlight des Flashmobs sind die geliebten Stockhiatla, die vor Ort den neuen Brunner Wiesn Song performen werden. Im Anschluss erhält jeder Teilnehmer des Flaschmobs als Dankeschön ein Gratisticket für die Brunner Wiesn, abholbar von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr im Burger Bros - The Mall an der Kassa.Dies gilt nicht nur für alle Teilnehmer des Flashmobs in Tracht.Jetzt schnell Tickets sichern überoder aufDu kannst ab sofort mit dem Rabatt-Code "Heute20" www.oeticket.com ermäßigte Tickets für die große Schlagernacht mit Beatrice Eglo & Maite Kelly am 19. September holen!Die StockhiatlaDie PowerkrynerDie Atzen und Culcha CandelaJoe Williams BandDie MürztalerMaite Kelly & Beatrice EgliEgon 7K's LiveSpider Murphy Gang, Münchner Freiheit, Geier SturzflugGlorreiche HalunkenDie Grafen(ib)