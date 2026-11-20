i Sänger Bruno Mars hat vor Kurzem seinen Vater verloren. REUTERS/Daniel Cole Trauer bei Sänger Bruno Mars nimmt Abschied von seinem Papa Der Sänger Bruno Mars trauert um seinen Vater Peter Hernandez, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Auf Instagram teilte er bewegende Worte Von Heute Entertainment 20.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verlust für einen der erfolgreichsten Popstars der Welt: Bruno Mars (41) muss sich von seinem Vater verabschieden. Der Musiker Peter Hernandez ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Auf Instagram veröffentlichte der Grammy-Gewinner private Fotos – eines davon zeigt ihn, wie er seinen Vater im Krankenhausbett ein letztes Mal umarmt. Dazu schrieb der 41-Jährige rührende Worte.

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"Letzte Woche durfte ich meinen Vater ein letztes Mal umarmen", schreibt der Sänger unter seinem Instagram-Post. "In meinen Augen war er der beste Vater der Welt, und ich werde ihn jeden Tag vermissen, bis wir uns wiedersehen. Ich liebe dich, Pops."

Vater brachte ihm alles über Musik bei

Peter Hernandez war selbst Musiker und gründete die Doo-Wop-Gruppe The Love Notes. Sechs Abende pro Woche stand die Familie bei einer Dinner-Show am Waikiki Beach auf Hawaii auf der Bühne. Bruno Mars trat dort bereits mit zwei Jahren als Little Elvis auf.

"Er ist der Mann, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß, vor allem wenn es um Musik geht", erklärte Mars. "Er hat mir Jackie Wilson und James Brown gezeigt."

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Sein letzter Satz gilt der Mutter: "Gib Mama da oben einen Kuss von mir." Bruno Mars' Mutter Bernadette San Pedro Bayot war 2013 an einem Hirnaneurysma gestorben. Peter Hernandez zog insgesamt sechs Kinder groß.