Buskers Straßenfestival hat Besucher verzaubert

Von Freitag bis Sonntag hat das "Buskers"-Straßenkunstfestival die Wiener mit Tanz, Musik, Theater und Malerei verzaubert. Das Festival fand zum neunten Mal bei freiem Eintritt statt. Besonders gut kam die Performance von "Clap Clap Circo" am Sonntag an. Die Clown-Akkrobaten aus Uruguay fesseln mit zirkusreifen Tricks, die die Lachmuskeln in Schwung versetzen. (kla)