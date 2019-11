Brutale Attacke auf Mann in Wr. Neustadt geklärt

Wie berichtet wurde am Donnerstag ein 53-Jähriger in Wr. Neustadt auf der Straße niedergeschlagen. Die Polizei konnte die drei Täter jetzt ausforschen.

Völlig grundlos wurde vergangene Woche in Wr. Neustadt in der Nähe der Eurospar-Filiale ein 53-Jähriger von einem vorerst unbekannten Trio attackiert und übel zugerichtet. Wie berichtet war der Mann auf seinem Roller am Weg von der Arbeit nach Hause, zwei Männer und eine Frau pöbelten ihn zunächst an und schlugen ihn dann brutal nieder. Ein Mann biss ihm sogar ins Ohr – hier die ganze Geschichte Der Lebensgefährte des Opfers, das ursprünglich aus der Slowakei kommt, startete einen Zeugenaufruf und hatte schließlich Erfolg. Die Polizei konnte die drei Täter jetzt ausforschen – auch dank einer Überwachungskamera, die die unfassbare Tat gefilmt hatte. Es handelt sich bei den Tätern um eine 19-Jährige, einen 18-Jährigen (der eher in der Zuschauerrolle gewesen sein dürfte) und einen (bissigen) 32-Jährigen. Alle drei kommen aus Wiener Neustadt oder der direkten Umgebung, dürften mit der Drogenszene zu tun haben.Zunächst stritt das Trio die Tat noch ab, knickte vor der Polizei dann aber doch ein und gestand die brutale Attacke. Die 19-Jährige, die dem Opfer mit seinem Roller ins Gesicht und in den Bauch geschlagen hatte, wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert, die beiden Männer angezeigt – beim 32-Jährigen ist lediglich die Identität bekannt, er wird aber noch gesucht.Zu einem verfrühten Wiedersehen zwischen Opfer und Täterin wäre es dabei beinahe auf der Polizeistation gekommen. Die 19-Jährige wurde nämlich schon am Montag vorläufig festgenommen, als der 53-Jährige gerade mit seinem Lebensgefährten seine Aussage machte."Sie wollte sich offenbar auch entschuldigen, das haben wir dann aber abgelehnt. Das Ganze war einfach noch zu frisch. Mein Partner ist körperlich am Weg der Besserung, bis er die Sache psychisch verdaut hat und wieder schlafen kann, wird es aber wohl noch ein paar Wochen brauchen. Es freut uns auf jeden Fall, dass die beiden anderen Täter jetzt auch ausgeforscht wurden. Was ihr Motiv war, wissen wir nach wie vor nicht", so der Lebensgefährte am Mittwoch gegenüber