Zeugenaufruf: Mann (53) brutal niedergeschlagen

In Wiener Neustadt wurde am späten Donnerstagabend ein 53-Jähriger von zwei Männern und einer Frau angegriffen und übel zugerichtet.

Gewaltexzess am Donnerstagabend in Wiener Neustadt: Ein 53-Jähriger war nach der Arbeit mit seinem Tretroller auf dem Weg nachhause als er in der Nähe der Eurospar-Filiale von zwei Männern und einer Frau angepöbelt wurde. Die Situation eskalierte plötzlich völlig, einer der Männer lief dem 53-Jährigen hinterher, stieß ihm vom Roller."Sie sind dann zu dritt auf ihn losgegangen und haben auf ihn eingeschlagen. Einer hat ihm ins Ohr gebissen und die Frau schlug ihm mit dem Roller ins Gesicht und den Bauch. Danach sind sie geflüchtet. Er ist dann blutüberströmt dagesessen, hat die Polizei angerufen und auf die Rettung gewartet", erzählt der Lebensgefährte des 53-Jährigen gegenüber "Heute".Der Verletzte wurde nach dem Angriff von der Rettung ins Spital Wiener Neustadt gebracht, musste genäht werden und am Freitag erneut zur Kontrolle kommen, ist mittlerweile aber wieder zuhause und hat zumindest "nur" ordentliche Prellungen und keine Brüche erlitten. Während sich der 53-Jährige erholt, ist sein Lebensgefährte auf der Suche nach Hinweisen, er startete auf Facebook einen Zeugenaufruf.Die ganze Szenerie dürften nämlich mehrere Menschen beobachtet haben. Der 53-Jährige berichtet von zumindest vier Zeugen und bittet darum, dass sich diese melden. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Am Freitagnachmittag gab es bereits erste Hinweise. Es dürfte sich bei dem Trio, das auch einen schwarzen Hund dabei hatte, um Einheimische handeln, die aus dem Drogenmilieu kommen könnten. Weitere Hinweise werden an die Polizei Wiener Neustadt erbeten.Täter 1: Schlank, komplett schwarz gekleidet Mütze, mittelgroßTäter 2: Etwa 180 cm groß, festere Statur, blaue Jacke mit Muster und zwei Piercings im Gesicht, schlechte Zähne, dunkelbraune kurze Haare, sprach Deutsch ohne AkzentTäterin 3: Kurze schwarze Haare, mittelgroß, silberner Mantel, schwarze Schuhe, wahrscheinlich schwarze Hose