i Der kanadische Rockstar Bryan Adams. Bild: Imago Protestsong gegen Trump Bryan Adams vergleicht Donald Trump mit Baby Der kanadische Rockstar spottet in seinem neuen Song "Lake Ontario" über Donald Trump – und stellt den US-Präsidenten als quengelndes Baby dar. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kanadische Sänger Bryan Adams (66) lässt kein gutes Haar an Donald Trump. In seinem neuen Song "Lake Ontario" vergleicht er den US-Präsidenten mit einem weinenden Kind.

"Die Dinge liefen nicht so, wie er es wollte, im Iran", singt Adams. Daraufhin habe Trump "wie ein Baby die Spielsachen aus dem Kinderwagen geschmissen".

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Wie die WELT berichtet, bezieht sich der Song auf Trumps Dekret vom August. Darin ordnete der US-Präsident an, dass US-Bundesbehörden den Grenzsee künftig "Lake America" nennen sollen – wie zuvor schon den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika".

Adams beruft sich auf indigene Ureinwohner

Adams hält dagegen: "See der glänzenden Wasser" hätten ihn die Irokesen genannt, singt er. "Es ist ein Name der First Nations – kein Dekret." Eine klare Ansage an Trump.

Es ist nicht der erste Protestsong des Künstlers gegen Trump. Bereits am 1. Juli, dem kanadischen Nationalfeiertag, veröffentlichte Adams den Song "51st State" – als Protest gegen Trumps Äußerungen, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen zu wollen.

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Beide Songs stammen von Adams neuem Album "Hows It Goin", das im November erscheinen soll.