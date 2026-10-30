Startseite Nachrichten Welt
Der kanadische Rockstar Bryan Adams.
Der kanadische Rockstar Bryan Adams.
Bild: Imago
Protestsong gegen Trump

Bryan Adams vergleicht Donald Trump mit Baby

Der kanadische Rockstar spottet in seinem neuen Song "Lake Ontario" über Donald Trump – und stellt den US-Präsidenten als quengelndes Baby dar.
Von Newsdesk Heute
30.10.2026, 19:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der kanadische Sänger Bryan Adams (66) lässt kein gutes Haar an Donald Trump. In seinem neuen Song "Lake Ontario" vergleicht er den US-Präsidenten mit einem weinenden Kind.

"Die Dinge liefen nicht so, wie er es wollte, im Iran", singt Adams. Daraufhin habe Trump "wie ein Baby die Spielsachen aus dem Kinderwagen geschmissen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie die WELT berichtet, bezieht sich der Song auf Trumps Dekret vom August. Darin ordnete der US-Präsident an, dass US-Bundesbehörden den Grenzsee künftig "Lake America" nennen sollen – wie zuvor schon den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika".

Adams beruft sich auf indigene Ureinwohner

Adams hält dagegen: "See der glänzenden Wasser" hätten ihn die Irokesen genannt, singt er. "Es ist ein Name der First Nations – kein Dekret." Eine klare Ansage an Trump.

Auch interessant

Auch auf Google Maps! Ontariosee wird zu "Lake Amerika"
Selenskyj will Trump in New York treffen
Jetzt will Trump auch Atlantik und Pazifik umbenennen

Es ist nicht der erste Protestsong des Künstlers gegen Trump. Bereits am 1. Juli, dem kanadischen Nationalfeiertag, veröffentlichte Adams den Song "51st State" – als Protest gegen Trumps Äußerungen, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen zu wollen.

Beide Songs stammen von Adams neuem Album "Hows It Goin", das im November erscheinen soll.

red, 30.10.2026, 19:36
Mehr zum Thema
Bryan Adams Donald Trump Kanada USA
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote