Mordserie: Führen neue Spuren zu flüchtigem Duo?

Seit Mitte Juli hält eine Mordserie im Westen von Kanada die Ermittler auf Trab. Jetzt hat die Polizei aber neue Hinweise entdeckt.

Die beiden mutmaßlichen Täter, Bryer Schmegelsky (18) und Kam McLeod (19), sind nach drei Morden weiterhin auf der Flucht. Seit 22. Juli hat sie niemand mehr gesehen. Die Spuren des Duos ziehen sich quer durch sechs Provinzen im Westen Kanadas. In der Nähe des Nelson-Flusses im Norden von Manitoba, rund neun Kilometer von Gillam entfernt, sollen nicht näher definierte Gegenstände gefunden worden sein.Die Suche konzentrierte sich zuletzt auf die Umgebung der Gemeinde nachdem dort ihr ausgebranntes Fluchfahrzeug entdeckt worden war. Bei einem Hubschrauberüberflug wurde schließlich auch noch ein kaputtes Ruderboot aus Aluminium erspäht.Die Polizei geht deshalb davon aus, dass sich die beiden Tatverdächtigen in der Wildnis versteckt halten. Die Region ist nur dünn besiedelt, rund 500 Menschen leben dort. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass McLeod und Schmegelsky ums Leben gekommen sind. Eine Polizeisprecherin warnte, dass die beiden Freunde "gefährlich" seien.Am 15. Juli waren im Norden von British-Columbia an einer Landstraße die Leichen der 24-jährigen US-Touristin Chynna Deese und ihres 23-jährigen australischen Freundes Lucas Fowler gefunden worden. Das junge Paar wurde erschossen. In seiner Heimat rief der Tod des 23-Jährigen tiefe Bestürzung hervor."Während dieser Reise hat er Chynna kennengelernt, und sie sind ein unzertrennliches Paar geworden", schilderte sein Vater, ein hochrangiger Polizist, der Presse: "Es ist eine Liebesgeschichte, die ein tragisches Ende gefunden hat. Es ist die schlimmste Liebesgeschichte von allen". Noch in der selben Woche wurde dann rund 470 Kilometer vom Tatort entfernt die Leiche eines 64-jährigen Professors gefunden. Er lag in der Nähe des ausgebrannten Wagens, der McLeod und Schmegelsky gehörte. (rcp)