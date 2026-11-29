i BSW-Mitgründer Klaus Ernst beim Bundesparteitag in Dresden am 28. November 2026, kurz nach seinem Parteiaustritt aus Protest gegen den AfD-Kurs. APA-Images / AFP / JENS SCHLUTER Eklat bei BSW-Parteitag Wegen Ja zu AfD-Pakt: 30 Austritte bei linker Partei Der BSW-Parteitag gibt grünes Licht für die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt. Rund 30 Mitglieder kündigen daraufhin ihren Austritt an. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und sogar schriftliche Vereinbarungen mit der AfD: Der Bundesparteitag des BSW hat am Samstag in Dresden mit großer Mehrheit grünes Licht für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gegeben.

Die Entscheidung löste einen Eklat aus: Rund 30 Mitglieder kündigten noch während des Parteitags aus Protest ihren Austritt an. Darunter befindet sich mit dem ehemaligen Linken-Vorsitzenden Klaus Ernst auch ein prominentes Gründungsmitglied des BSW.

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Wagenknecht verteidigt AfD-Kooperation

Im Zentrum des Streits steht der sogenannte "Magdeburger Weg". Dieser sieht eine parlamentarische Zusammenarbeit mit der AfD in Sachfragen vor. Auch schriftliche Vereinbarungen sollen möglich bleiben. Eine gemeinsame Regierungskoalition oder die Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten lehnt das BSW hingegen ab.

Sowohl Parteigründerin Sahra Wagenknecht als auch Ko-Parteichef Fabio De Masi verteidigten diesen Kurs beim Bundesparteitag in Dresden. Zuvor hatten die Delegierten einen Antrag abgelehnt, der längerfristige Kooperationsvereinbarungen mit der AfD ausschließen sollte.

AfD und BSW haben gemeinsam eine Mehrheit

Welche politische Bedeutung die Zusammenarbeit hat, zeigt ein Blick auf die Mehrheitsverhältnisse in Sachsen-Anhalt: Dort verfügt die AfD über 39 der insgesamt 83 Sitze im Landtag. Gemeinsam mit den fünf Abgeordneten des BSW kommt sie auf eine rechnerische Mehrheit.

Beide Parteien haben dort bereits in parlamentarischen Sachfragen zusammengearbeitet. Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Sogar Parteigründer tritt aus

Die Antragsteller um BSW-Vize Christian Leye und Klaus Ernst wollten der Zusammenarbeit mit der AfD engere Grenzen setzen. Dafür fanden sie unter den rund 600 Delegierten allerdings keine Mehrheit.

Ernst hält eine langfristige Zusammenarbeit mit der AfD für falsch. Im ZDF warnte der ehemalige Linken-Chef: "Wenn wir sie irgendwo mitwählen, dann wollen sie eine Gegenleistung."

Auch der sächsische Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph kündigte seinen Parteiaustritt an. Fast die Hälfte der Unterzeichner der gemeinsamen Austrittserklärung kommt aus Nordrhein-Westfalen.

Auschwitz-Überlebende warnt

Der Beschluss sorgt auch außerhalb der Partei für Diskussionen. Am Sonntag meldete sich Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz Komitees, zu Wort. Die Auschwitz-Überlebende warnte, der Umgang des BSW mit der AfD in Sachsen-Anhalt ermutige Rassisten und Antisemiten in Deutschland.

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Erst seit dem 1. Oktober trägt das BSW seinen neuen Namen: Aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht wurde das "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft". Das Kürzel BSW blieb erhalten.