James Corden quält sich bei "BTS" K-Pop-Choreo

Die K-Pop-Sensation BTS war zu Gast bei James Cordens "Carpool Karaoke" – und brachte das Internet zum Lachen und Schwärmen. Hier sind die fünf besten Momente.

Jin wird beim Fake-Lachen erwischt

Corden heißt jetzt offiziell Papa Mochi

Cardi B teilt ihr "Finesse"-Cover

Jungkook begeistert mit seiner Stimme

Der Fitness-Tanz bringt BTS zur Erschöpfung

Corden versucht sich an einer BTS-Choreografie

Auch wenn sie fleißig üben und immer wieder mal paar Sätze auspacken, spricht momentan nur einer der sieben Band-Mitglieder fließend Englisch: Rapper RM (25). Die restlichen sechs kämpfen im Westen oftmals mit der Sprachbarriere.Als Talkshow-Host James Corden (41) einen Witz macht, wird Sänger Jin (27) deshalb dabei erwischt, wie er sagt: "Keine Ahnung, was er gerade gesagt hat, aber lachen wir einfach mal!".Während der Fahrt spricht Corden den Sänger Jimin (24) auf seinen Nicknamen Mochi an, den Fans ihm gegeben haben, weil seine Backen der runden, weichen Süßigkeit aus Japan ähneln.Dieser verleiht dem Host promt den Kosenamen Papa Mochi. Woraufhin Corden ihn wiederum Baby Mochi tauft und immer wieder mit "mein kleiner Mochi" anspricht.Corden benennt danach gar den Twitter-Account seiner Talkshow in "The Late Late Show with Papa Mochi" um.Natürlich haben die sieben Stars aus Korea im Auto des Briten einige Songs mitgegröhlt. Nebst eigenen Hits waren auch "Circles" von Post Malone (24) und "Finesse" von Bruno Mars (34) und Cardi B (27) dabei. Die "Bodak Yellow"-Rapperin selbst hat den Clip sogar auf Twitter geteilt und mit einem roten Herz versehen.Für ihre kürzlich ausgestrahlte Performance im Grand Central gab es wegen des lauten Playbacks ein wenig Kritik. Als Leadsänger Jungkook (22) dann so ganz nebenbei die hohen Töne aus ihrer Single "On" rausballerte, war das Internet umso begeisterter.Nach der Karaoke-Runde im Auto führt der Moderator die Boyband noch ins Tanzstudio, wo sie eine Fitness-Tanz-Klasse besuchen. Die K-Pop-Stars kommen dabei ganz schön ins Schwitzen, obwohl sie es eigentlich gewohnt sind, stundenlang zu tanzen.Rapper Suga (26) meint lachend: "Hierbei verlierst du Gewicht."Und Jimin sowie Rapper J-Hope (26) lassen sich nach der Lektion erschöpft auf den Boden fallen – sie gehören zu den besten Tänzern der K-Pop-Industrie.Mitglied Jimin, der ein ausgebildeter Contemporary-Tänzer ist, findet: "Ich will Papa Mochi tanzen sehen".Dieser Wunsch geht dann auch in Erfüllung: Baby Mochi höchstpersönlich zeigt der Fitness-Tanzgruppe inklusive Corden die Choreografie zum Refrain der neuesten BTS-Single "On"."Papa Mochi hat abgeliefert... irgendwie", twittert "The Late Late Show" danach auf Twitter. Hier der Vergleich:Oben: Cordens' gut gemeinter VersuchUnten: BTS perfekt synchron