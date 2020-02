Bub (1) atmete nicht mehr, Polizisten retteten ihm Leben

Auf offener Straße begann Freitagabend ein Kleinkind in seinem Wagerl zu krampfen. Polizisten wurden darauf aufmerksam gemacht und reanimierten den Buben.

Beamte der Polizeiinspektion Hohenbergstraße wurden Freitagabend gegen 20.30 Uhr im Zuge ihres Streifendienstes von Passanten auf ein regloses Kleinkind aufmerksam gemacht.Die Polizisten eilten in der Pottendorfer Straße zu dem Buben. Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag: "Es konnte keine Atmung festgestellt werden. Die Mutter des einjährigen Kindes gab an, ihr Bub habe im Kinderwagen plötzlich zu krampfen begonnen und daraufhin sei die Atmung aus geblieben."Die Beamten begannen unverzüglich mit einer kleinkindgerechten Herzdruckmassage. Diese Maßnahme zeigte wenig später Wirkung und das Kind begann wieder selbstständig zu atmen. Der Einjährige wurde anschließend mit der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht und konnte es bereits wieder verlassen.