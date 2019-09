Bub (13) kapert Moped, kracht frontal in Klein-Lkw

Bild: Einsatzdoku.at (Archiv)

Dass er mit 13 Jahren noch lange nicht den Moped-Schein hat, hinderte einen Burschen nicht, auf der Straße damit zu fahren. Es kam zum fatalen Unfall.

Fataler Unfall am Dienstag zu Mittag in Waidhofen an der Ybbs: Ein Transporter-Lenker war als Zusteller in der Luegstraße, einem schmalen Güterweg, unterwegs, als ihm plötzlich ein Moped entgegenkam und die Kurve komplett schnitt.



Am Steuer: Ein 13-jähriger Bursche! Dass man den Mopedschein in Österreich regulär erst mit 16 Jahren bzw. bei Zustimmung der Eltern mit 15 Jahren besitzen darf, störte den jungen Teenager nicht. Er hatte sich das Moped von einem Familienmitglied genommen.



Der Klein-Lkw-Lenker (24) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, bei der Kollision stürzte der 13-Jährige, wurde schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 15" ins Spital nach Linz geflogen werden.



(nit)