25.04.2020 11:30 Bub (13) stürzte von Schlossmauer in die Tiefe

Der Bursch dürfte von der Mauer unten im Bild gefallen sein. Bild: Martin Hirsch / CC BY-SA 3.0

In Waidhofen an der Ybbs stürzte am Freitag ein 13-Jähriger von einer Mauer des Schlosses. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.