Bub (14) klettert auf Dach, stürzt 5 Meter in die Tiefe

Gefährlicher Übermut zweier Burschen in Linz. Sie kletterten auf das Dach der Tiefgarage eines Baumarktes. Plötzlich brach eine Plexiglasscheibe, ein Bub stürzte ab.

Plexiglastafel brach ein

Das war keine gute Idee. Die zwei Jugendliche aus Linz, 13 und 14 Jahre alt, kletterten am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Freistädterstraße vom Obergeschoß der Tiefgarage eines Baumarktes auf das Flachdach.Danach kletterte der 14-Jährige auf eine weitere Erhöhung. Dort stieg er dann auf die Überdachung, die zu einem Teil aus Plexiglas besteht.Dann das Unglück: Eine der dort angebrachten Plexiglastafeln brach unter dem Gewicht des 14-Jährige ein. Der Bursch stürzte rund fünf Meter auf den schräg verlaufenden Asphaltboden der Einfahrt.Der 14-Jährige dürfte kurzzeitig bewusstlos gewesen sein und wurde schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.