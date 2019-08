Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Gmünd: Ein 2-Jähriger lief alleine mit einem Schlüsselbund durch die Stadt, die Polizei musste die Mutter suchen.

Wie der Kleine es geschafft hatte, die Wohnungstüre eigenmächtig zu öffnen, sorgt auch bei den Behörden für Rätselraten: Gegen 9.15 Uhr vormittags war ein erst zwei Jahre alter Bub in einer Wohnstraße in Gmünd mit dem Schlüsselbund in der Hand herumspaziert.Anrainer schlugen Alarm, Polizisten konnten den Bub unverletzt auffinden. Die alleinerziehende Mutter hatte gar nicht bemerkt, dass ihr Sohn ausgebüxt war, sie wurde laut „Bezirksblättern" in der Wohnung schlafend angetroffen. Der Vorfall ereignete sich am 23. Juli, wurde erst jetzt bekannt.Bezirkshauptmann Stefan Grusch zu „Heute": „Natürlich wurde sofort reagiert, auch wegen den Umständen in der Wohnung. Uns war es wichtig, dass Mutter und Kind nicht getrennt werden. Für die nächsten Monate wurden beide in einer geeigneten Unterkunft untergebracht, eine Begleitperson kümmert sich um sie." Ein ähnlicher Fall hatte zuletzt in St. Pölten für Aufsehen gesorgt ( „Heute" berichtete ). (wes)