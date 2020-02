Bub (3) ertrinkt beim Spielen im Wasserpark

In diesem Wasserpark ereignete sich am Sonntag ein tödlicher Unfall.

In einem Wasserpark im thailändischen Phuket ereignete sich am Sonntag ein tragischer Unfall. Ein dreijähriger Bub stolperte ins Wasser und ertrank.

Bub ertrank trotz Rettungsschwimmers

Einen schweren Schicksalsschlag musste am Sonntag eine britische Familie in Thailand hinnehmen. Die vierköpfige Familie urlaubte in Thailand. Bei einem Besuch des "Blue Tree" Wasserparks ertrank der dreijährige Bobby.Wie die Mutter bei der Polizei angab, beobachtete sie ihren siebenjährigen Sohn beim Spielen im Wasser. Offenbar davon unbemerkt lief der Dreijährige um den Pool. Was danach geschah, kann nur spekuliert werden.Offenbar schlüpfte der Bub durch eine Rinne. In weiterer Folge dürfte er gestolpert und ins Wasser gefallen sein. Der Unfall ereignete sich im Landebereich einer Rutsche. Ein Rettungsschwimmer bemerkte das Unglück offensichtlich zu spät.Zwar zog er den Verunglückten aus dem Wasser und führte erste Reanimationsmaßnahmen durch, wenig später wurde der Bub jedoch im Krankenhaus für tot befunden.In einem Statement des Parkbetreibers hieß es, dass man zutiefst über den Unfall betroffen sei. Der Sonntag sei der arbeitsintensivste Tag, der betreffende Pool sei ausschließlich für jene gedacht, die die Rutsche benutzen.