Vor 12 ' Bub (3) fiel ins Pool: Per Rettung ins Krankenhaus

Rettungseinsatz im Bezirk Baden am Wochenende. Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbol)

Am Areal des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums in Pottenstein fiel ein Bub im Wasser. Die Rettungskette funktionierte perfekt.

Zwischenfall am Samstag zur Mittagszeit am Areal des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums in Pottenstein (Baden): Ein dreijähriger Bub fiel ins Wasser!



Eine Betreuerin reagierte rasch, der Bub wurde aus dem Wasser gezogen, die Rettungskette mit den First Respondern aus Triestingtal und dem Roten Kreuz Berndorf in Gang gesetzt. Auch der Notarztheli "Christophorus 3" landete.



Das Kind wurde notärztlich untersucht und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. "Dem Bub geht es gut, die Eltern wurden informiert und das Kind war zur Kontrolle im Spital", so die Direktorin der Einrichtung zu "Heute".



In dem nö. Betreuungszentrum kümmern sich 65 Mitarbeiter um rund 70 Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen.



(wes)