Bub (3) spuckt Essen aus, Kindergärtnerin rastet aus

An einem Kindergarten in Toledo (USA) ist es zu einer brutalen Attacke gekommen. Eine Kindergärtnerin schlug einem Buben ins Gesicht, weil dieser sein Essen nicht wollte.

Wie die örtliche Tageszeitung "The Blade" berichtet, soll sich der Vorfall bereits im Oktober an einem Kindergarten in Toledo zugetragen haben.Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Kindergärtnerin Heather Reese einen kleinen Buben festhält und ihn zu füttern versucht.Doch der 3-Jährige hatte offenbar keinen Hunger oder keine Lust auf das Essen und spuckte es wieder aus. Daraufhin verlor die Betreuerin völlig die Nerven.Mit der flachen Hand schlug sie dem Kind in das Gesicht. Danach endet die Aufzeichnung. Was danach passierte, ist nicht genau bekannt.Nun hat sich die Mutter des Buben allerdings in einem Interview mit "WTOL11" zu Wort gemeldet und über den Vorfall gesprochen.Als sie von der Attacke im Kindergarten erfuhr, sei sie mehr als geschockt gewesen. Die Mutter befürchtet aber auch, dass es nicht das erste Mal war, dass die 41-jährige Erzieherin handgreiflich geworden war.Auf dem Überwachungsvideo sei nämlich deutlich zu sehen, dass die anderen Kinder überhaupt nicht auf den Schlag reagierten. Für die Mutter sei dies ein klares Zeichen, dass Schläge hier zum Alltag gehören.Die Leiterin des Kindergartens soll von dem Übergriff der Betreuerin nichts gewusst haben. Als sie dann aber die Aufnahmen sah, zog sie umgehend die Konsequenzen und schaltete die Polizei ein.Heather Reese muss sich nun wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Zudem darf sich die 41-Jährige auch einen neuen Job suchen, sie wurde nach dem Vorfall sofort entlassen.