Bub (4) von Mann aus Hüpfburg geschleudert

Der Mann dürfte so heftig gegen die Seitenwände gesprungen sein, dass der Vierjährige herauskatapultiert wurde. Das Kind musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/iStock

Ein vierjähriger Bub ist am Sonntag in einem Freizeitpark in Husum (Deutschland) schwer verletzt worden. Er wurde aus der Hüpfburg geschleudert.

Auf dem Messegelände Husum (Schleswig-Holstein) hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Ein vierjähriger Bub wurde aus einer Hupfburg geschleudert, landete auf dem Asphalt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.



Ein erwachsener Mann soll den Unfall verursacht haben. Der unbekannte Vater war selbst mit drei Kindern in der Hüpfburg. Er sei so stark gesprungen, dass der Bub aus dem Spielgerät geschleudert worden sei, teilten die Beamten am Montag in Flensburg mit. Er dürfte so heftig gegen die Seitenwände gesprungen sein, dass der Vierjährige herauskatapultiert wurde.



Der Bub prallte auf dem Asphalt auf. Der Mann ging nach dem Vorfall mit seinen Söhnen einfach weg. Er wurde von Zeugen angesprochen, entfernte sich aber von der Veranstaltung. Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen. Er ist ca. 45 Jahre alt und hat schwarze Haare.



(red)