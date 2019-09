Bub (6) stürzt beim Spielen vom Tisch - tot

Schrecklicher Unfall in Iserlohn (Deutschland): Ein sechsjähriger Bub ist beim Spielen von einem Tisch gestürzt und gestorben.

Das Unglück hat sich in einer ehemaligen Schule im nordrhein-westfälischen Iserlohn ereignet. Der Bub habe während einer Feier anlässlich des Weltkindertages am Freitagnachmittag allein in einem separaten Raum gespielt.Dabei sei er vom Tisch gestürzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert brachten das Kind in ein Hagener Krankenhaus, wo es am frühen Abend an seinen Kopfverletzungen starb.Laut den ersten Erkenntnissen der Polizei deutet nichts auf eine Fahrlässigkeit anderer Personen hin. Die Ermittlungen laufen.