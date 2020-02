23.02.2020 8:39 Bub (6) stürzt vor Augen seiner Mutter in den Tod

Das Unglück ereignete sich auf der Drachenwand in St. Lorenz. Bild: picturedesk.com/APA (Symbolbild)

Auf der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ist es am Samstag zu einer Tragödie gekommen. Beim Abstieg stürzte ein 6-Jähriger vor den Augen seiner Mutter 60 Meter tief in den Tod.