Bub macht süßes Liebesgeständnis – König muss lachen

So viel Ehrlichkeit bringt selbst einen König zum Strahlen! König Felipe und Königin Letizia besuchten am Dienstag eine Grundschule in der spanischen Exklave Ceuta - und erlebten dabei einen besonders herzerwärmenden Moment.
Der 58-jährige Monarch unterhielt sich mit den Kindern der Vicente-Aleixandre-Schule und stellte einem kleinen Buben eine vermeintlich harmlose Frage: "Was gefällt dir an der Schule am besten?"
Doch wer jetzt an Lieblingsfächer oder die große Pause denkt, liegt völlig falsch, schreibt RTL.de. Denn der Junge hatte offenbar etwas ganz anderes im Sinn. Ohne zu zögern zeigte er auf ein Mädchen, das ihm gegenübersaß, und antwortete voller Überzeugung: "Sie!"
Mit dieser ehrlichen Antwort hatte der spanische König offenbar nicht gerechnet. Felipe musste lachen und reagierte begeistert: "Sehr gut!" Dann wandte er sich schmunzelnd an die Mitschülerin: "Hast du gehört, was er gerade zu dir gesagt hat?" Das Mädchen lächelte und antwortete mit einem knappen, aber eindeutigen "Ja!"
Der herzige Moment ereignete sich während eines offiziellen Besuchs des spanischen Königspaares in Ceuta. Die Stadt gehört zu Spanien, liegt aber an der nordafrikanischen Küste.
Es war der erste Besuch eines spanischen Königspaares in der Exklave seit 19 Jahren - Tausende Menschen jubelten Felipe und Letizia zu.
Die Vicente-Aleixandre-Grundschule besuchen mehr als 140 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Die Schule legt besonderen Wert darauf, dass Kinder unterschiedlicher Herkunft und Religion miteinander aufwachsen und lernen, einander mit Respekt zu begegnen.