i Spaniens Prinzessin Leonor startet ihr Uni-Jahr an der Carlos III University of Madrid, September 2026. via Reuters Einzigartige Thronfolgerin Nach 700 Jahren: Prinzessin Leonor schreibt Geschichte Prinzessin Leonor von Spanien steht vor einem historischen Meilenstein: Erstmals seit 700 Jahren fehlt in ihrem Stammbaum ein Detail. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinzessin Leonor (20), die spanische Thronfolgerin, könnte schon bald ein neues Kapitel in der Geschichte der Monarchie aufschlagen. Laut aktuellen Forschungen unterscheidet sie sich in einem entscheidenden Punkt von ihren Vorgängern.

Die Genetikerin Teresa Perucho hat die Stammbäume europäischer Royals untersucht und dabei festgestellt, dass Leonor die erste Monarchin Spaniens seit rund sieben Jahrhunderten wäre, deren Eltern nicht miteinander verwandt sind.

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Möglich wurde dies durch die Hochzeit von König Felipe VI. mit der bürgerlichen Letizia im Jahr 2004 – ein Bruch mit der Tradition, dass königliche Familien untereinander heiraten.

Wie promiflash berichtet, basiert die Sonderstellung Leonors ausschließlich auf der wissenschaftlichen Analyse von Stammbäumen und historischen Daten. Ein Gentest wurde bei ihr nicht durchgeführt.

Studie untersucht über 1.000 Verwandtschaften

Für ihre Doktorarbeit an der Universidad Complutense de Madrid analysierte Dr. Perucho 143 Monarchen aus 13 Jahrhunderten und rekonstruierte deren Stammbäume bis in die siebte Generation.

Dabei wurden mehr als 1.000 familiäre Beziehungen ausgewertet und mit Faktoren wie Lebenserwartung, Fruchtbarkeit und Erbkrankheiten verknüpft.

Die Clínica Universidad de Navarra zieht als historischen Vergleich Enrique II. von Kastilien heran, der im 14. Jahrhundert regierte. Über Leonor heißt es: "Sie wird die erste ohne Blutsverwandtschaft sein", so das Zitat, das Navarra.com wiedergibt. Die Berechnung sagt allerdings nichts über den Gesundheitszustand der Prinzessin aus, zudem weist die Universität darauf hin, dass der tatsächliche Verwandtschaftswert durch die Beschränkung auf sieben Generationen unterschätzt sein könnte.

20. Hochzeitstag von König Felipe und Königin Letizia von Spanien i ?

Neue Ära weiblicher Monarchinnen

Leonors Rolle reicht jedoch weit über ihre genetische Besonderheit hinaus. Als nächste Thronerbin wird sie voraussichtlich eines Tages als Leonor I. von Spanien regieren.

Damit steht sie – gemeinsam mit anderen jungen Thronfolgerinnen wie Ingrid Alexandra in Norwegen, Elisabeth in Belgien, Catharina-Amalia in den Niederlanden und Estelle in Schweden – für den Beginn einer neuen Zeit weiblicher Herrscherinnen in Europa.