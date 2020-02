21.02.2020 9:48 Bub (8) im Innviertel an Masern erkrankt

Eine Impfung schützt davor, an Masern zu erkranken. (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

In Aspach (Bez. Braunau) ist ein 8-Jähriger an Masern erkrankt. Der Bub ist inzwischen nicht mehr im Krankenhaus in Ried, sondern im Ausland.