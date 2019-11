Bub stürzt von Baugerüst zehn Meter in die Tiefe

Ein Neunjähriger ist am Freitagvormittag rund zehn Meter im Grazer Stadtbezirk Eggenberg von einem Baugerüst abgestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Der neun Jahre alte Bub, der in einer Betreuungseinrichtung in Graz untergebracht ist, wollte am Vormittag mit zwei weiteren Mitbewohnern Fußball spielen gehen.In der Andreas-Hofer-Straße entdeckte das Trio aber eine Baustelle. Neugierig geworden, kletterte der Neunjährige alleine auf das Baugerüst und warf von oben Baumaterialien wie Farbkübel herunter.Was dann passierte ist nicht ganz klar. Gegen 10 Uhr stürzte der Lausbub plötzlich ab und schlug hart auf dem rund zehn Meter tiefer gelegenen Betonboden auf.Er erlitt dabei Frakturen am Schädel und im Beckenbereich, war aber während der Erstversorgung durch die alarmierten Einsatzkräfte ansprechbar. Der Bub wurde anschließend in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert.Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, waren die Erhebungen der Unglücksursache am späten Nachmittag noch im Gange.