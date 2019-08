Vor 12 ' Bub verirrte sich im Wald: Heli fand 12-Jährigen

Erfolgreicher Sucheinsatz am Montagabend im Raum Purkersdorf. Bild: Kein Anbieter/RKNÖ/Purkersdorf-Gablitz

Erfolgreiche Suchaktion nach einem 12-Jährigen in Niederösterreich: Ein Bub hatte sich im Wald verirrt, er wurde gefunden.

Die Suchaktion nach einem Zwölfjährigen ist am Montag am Nachmittag und frühen Abend in Niederösterreich erfolgreich verlaufen. Der Bub hatte sich nach Angaben des Roten Kreuzes bei einem Spaziergang in einem Waldgebiet nahe Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) verirrt.



Er wurde gegen 18 Uhr vom Polizeihubschrauber Libelle lokalisiert und zu seinem Vater transportiert. Das Kind blieb unverletzt.



Laut Rotem Kreuz konnte "das vermisste Kind vom Regen zwar stark durchnässt, aber wohlbehalten aufgefunden werden".



Die Sanitäter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz betreuten und versorgten den Bub, bevor er zu seinem Vater kam.



(wes)