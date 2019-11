Buben bedrohen Mann mit Spielzeugpistole – tot

Rankweil in Vorarlberg

In Rankweil (Bezirk Feldkirch) hat ein Mann nach einem Streit mit zwei Buben eine Herzattacke erlitten und starb.

Stein und Holzstöcke geworfen

Der Vorfall ereignete sich am Fußballplatz "Gastra" in Rankweil. Zwei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren sollen einen 69-jährigen Mann mit einer Spielzeugpistole "bedroht" haben. Danach kam es zu einem verbalen Streit.Im Zuge dessen soll der Mann einen Stein und zwei Holzstöcke nach ihnen geworfen haben. Er traf sie aber nicht. Die Buben warfen den Stein und die beiden Holzstöcke zurück.Durch die Aufregung dürfte der 69-Jährige eine Herzattacke erlitten haben und verstarb. Augenscheinliche Verletzungen wies der Mann nicht auf.Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion an. Beim Eintreffen der Polizei warteten die beiden Buben vor Ort und schilderten den Sachverhalt.