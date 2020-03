Buben raubten Passanten in Wien das Smartphone

Ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger raubten einem flüchtigen Bekannten das Handy, in Wien-Josefstadt brachen Jugendliche Zeitungskassen aus.

Ein Jugendlicher hielt Samstagabend eine Polizeistreife in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Wien-Liesing auf. Der junge Mann gab an, dass er überfallen wurde. Zwei Buben hätten ihm sein Smartphone geraubt, einer der mutmaßlichen Täter wäreihm vage bekannt gewesen. Auf Grund von weiteren Erhebungen konnten zwei Wiener, 13 und 15 Jahre, ausgeforscht werden. Die Burschen gaben das geraubte Mobiltelefon freiwillig wieder heraus. Der 15-Jährige wurde angezeigt.Ärger mit Jugendlichen gab es Samstagabend auch in Wien-Josefstadt. Passanten beobachteten zwei junge Männer, die Zeitungskassen aufbrachen. Die Spaziergänger verständigten die Polizei. Ein 15-jähriger Pole und ein 17-jähriger Wienerkonnten wenig später in der Nähe gestellt werden. Kleingeld im unteren zweistelligen Euro-Bereich wurde sichergestellt – Anzeige!