Bug bei Google Maps führt zu App-Absturz

Google Maps und weiter Apps, die damit verbunden sind, sollen laut Berichten bei einigen Nutzern immer wieder abstürzen. Grund dafür soll ein Bug im System sein.

In der vergangenen Nacht hat Google scheinbar eine fehlerhafte Datei für Google Maps publiziert, die bei vielen Geräten zum Absturz mehrerer Apps geführt hat. Erstmals über den Bug gesprochen wurde in verschiedensten Foren wie beispielsweise "Issue Tracker", Reddit oder ycombinator.com, als mehreren Nutzern auffiel, dass Google Maps und viele damit verknüpfte Apps immer wieder abstürzten.Unter den Personen, die sich über den Bug beschweren, befinden sich viele Inhaber von Geschäften, die ihre Apps mit Google Maps verknüpft haben. Scheinbar sind auch diese Apps von den Crashs betroffen.Wie es zu diesem Fehler im System kommen konnte und wie schnell dieser behoben werden kann, ist noch offen. Google hat sich bisher auf Twitter geäußert und versichert, dass man am Problem arbeite.Mittlerweile sei das Problem immerhin für iOS repariert, informiert Google in "Issue Tracker". Wer nach wie vor mit dem Problem kämpfe, solle am besten die Daten "ZoomTable.data" direkt aus der Applikation löschen. Ein nächstes Update gibt es am Freitag.