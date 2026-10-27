i ERIC BAUZA IMAGO/ZUMA Press Trauer um Zeichentrick-Star Jeder kennt seine Stimme! Sprecher stirbt mit nur 46 Er verlieh Bugs Bunny und Daffy Duck ihre Stimmen: Synchronsprecher Eric Bauza ist völlig überraschend an einer Herzerkrankung verstorben. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schock für alle Fans der Looney Tunes: Eric Bauza, der seit 2020 den ikonischen Figuren Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety und Porky Pig ihre Stimmen gab, ist am Sonntag überraschend im Alter von nur 46 Jahren verstorben.

Die Familie des gebürtigen Kanadiers machte die traurige Nachricht auf seinem Instagram-Account öffentlich. "Eric Bauza, Emmy-Award-Gewinner und die moderne Stimme ikonischer Looney-Tunes-Charaktere wie Bugs Bunny und Daffy Duck, ist plötzlich gestorben", heißt es in der Mitteilung.

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Als Todesursache wurde nach Angaben von tag24.de eine hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung festgestellt. Dabei handelt es sich um eine Herzschädigung, die meist durch dauerhaft zu hohen Blutdruck entsteht. Ein Gerichtsmediziner des Los Angeles County soll dies bestätigt haben.

Mehr als 400 Sprecherrollen

Eric Bauza wurde am 7. Dezember 1979 in einer Vorstadt von Toronto geboren. Der Kanadier mit philippinischen Wurzeln begann seine Karriere als Produktionsassistent bei verschiedenen Animationsserien. Seinen Durchbruch als Sprecher feierte er mit "Ren & Stimpy", wo er der Katze Stimpy seine Stimme lieh.

Seine Filmografie umfasst über 400 Sprecherrollen. Neben den Looney Tunes war er unter anderem in "Rick and Morty", "Tom und Jerry" und "Duck Tales" zu hören. Für seine Arbeit in "Looney Tunes Cartoons" gewann er 2022 den ersten Children's and Family Emmy Award.

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Noch vor wenigen Wochen stand Bauza auf dem lila Teppich bei der Premiere des Animationsfilms "Die vergessene Insel". In den Kommentaren unter seinen letzten Posts nehmen nun unzählige Fans Abschied von dem Mann, der ihre Kindheitshelden zum Leben erweckt hat.