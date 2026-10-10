Peinlicher Moment! Prinz Harry wird ausgebuht

Prinz Harry war offenbar nicht bei allen willkommen: Der 42-Jährige besuchte am Freitag ein Rugby-Spiel in England und wurde von einigen Zuschauern mit Buhrufen empfangen.
Der Royal verfolgte die Partie zwischen Leicester und Gloucester – mit einem Becher Bier in der Hand. Als er auf der Großleinwand des Stadions eingeblendet wurde, reagierten einige Fans mit Buhrufen.
Wie "The Mirror" berichtet, wechselten die Kameras daraufhin rasch die Einstellung. Wie Harry die Reaktion aufnahm, ist nicht bekannt.
Auf Bildern vom Spiel wirkte der Sohn von König Charles sichtlich begeistert. Er soll immer wieder gejubelt und sich angeregt mit anderen Zuschauern unterhalten haben. Seine Frau Herzogin Meghan (45) war nicht dabei.
Die Buhrufe könnten mit dem angespannten Verhältnis zu seinem Vater König Charles (77) und seinem Bruder Prinz William (44) zusammenhängen. Das Familienzerwürfnis sorgt seit Jahren für Schlagzeilen.
Harry und Meghan hatten 2020 ihre Aufgaben als arbeitende Mitglieder des Königshauses niedergelegt und waren nach Kalifornien gezogen. Im August 2026 kehrte das Paar mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) für längere Zeit nach Großbritannien zurück.