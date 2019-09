Bülent Ceylan – So sah er mit 17 Jahren aus

Lange Haare, Unterlippenbart und "Heavy-Metal"-Shirt! So kennen Fans Bülent Ceylan. Doch in seiner Jugend sah der Comedian noch etwas anders aus.

Bülent Ceylan zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Mit seinen Shows füllt der 43-Jährige die größten Hallen und strapaziert regelmäßig die Lachmuskeln seines Publikums.Der Entertainer ist aber nicht nur für seine witzigen Sprüche, sondern auch für seine langen Haare und dem Unterlippenbart bekannt.Bevor sein heutiger Look zu Bülents Markenzeichen wurde, sah der Komiker aber noch ein wenig anders aus. Auf Instagram teilte er nun ein Retro-Foto, das ihn mit 17 Jahren zeigt.Zwar hatte der Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters schon damals längere Haare, von einem Bart fehlte allerdings noch jede Spur.Und auch sein Führerschein-Foto veröffentlichte der 43-Jährige auf Instagram."Schaut mal, was ich gefunden habe! Meinen ersten Führerschein! Auf dem Bild war ich 18!", schreibt Bülent.Die Fans sind von den Jugend-Fotos jedenfalls sichtlich begeistert, können sich den Comedian aber ohne seine Wallemähne nicht mehr vorstellen.Auch Reality-TV-Star Daniela Katzenberger schwelgte vor wenigen Tagen in Erinnerungen und postete auf Instagram ein Foto aus vergangenen Tagen.Darauf zeigt die "Katze", wie sie mit 20 Jahren ausgesehen hatte. Eine ziemliche Veränderung -berichtete.