Bundesheer flog heuer 450.000 Liter Löschwasser

Bundesministerin Klaudia Tanner bedankte sich erst kürzlich sich bei Piloten und Feuerwehr am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn.

Bei sechs Einsätzen unterstützte da Bundesheer heuer bereits aus der Luft: In Summe wurden 450.000 Liter Wasser transportiert.

Die "Firefighter" der Luftstreitkräfte des Bundesheeres haben heuer bereits sechs Mal zivile Kräfte bei Wald- und Schilfbränden in Tirol, Salzburg, Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland unterstützt. Bis Sonntag wurden in Summe 450.000 Liter Wasser bei Löscheinsätzen transportiert, im gesamten Jahr 2019 bei insgesamt 18 Einsätzen 567.000 Liter.Der Mehrzweckhubschrauber S-70 Black Hawk kann bei einem Flug bis zu 3.000 Liter Wasser, die Agusta Bell 212 bis zu 1.000 Liter, die Alouette III bis zu 500 Liter und die Pilatus PC-6 Turbo Porter bis zu 800 Liter transportieren, berichtete das Bundesheer in einer Aussendung.Entweder wird aus nahegelegenen Seen und Flüssen Löschwasser entnommen oder die Behälter aus den an Ort und Stelle befindlichen Löschfahrzeugen befüllt. Die Hubschrauber werden auch zum frühzeitigen Erkennen von Glutnestern und möglichen Gefahrenpotenzialen eingesetzt.