Bundesheer zeigt auf ATV Luftraumüberwachung

Die Überwachung des österreichischen Luftraums passiert größtenteils unbemerkt. ATV zeigt am Samstag (7.12.) den spannenden Piloten-Alltag.

Umfangreiche und fordernde Ausbildung

Clip "Bundesheer im Einsatz" 7.12.19

Das Abfangen mit Flugzeugen wie dem Eurofighter ist wohl die bekannteste Komponente der aktiven Luftraumüberwachung. Rund alle neun Tage kommt es vor, dass sich ein Luftfahrzeug unangemeldet im österreichischen Luftraum befindet und das Überwachungsgeschwader einschreiten muss.Um es ins Cockpit zu schaffen, müssen die Piloten des österreichischen Bundesheers ein herausforderndes Assessment bestehen sowie anschließend eine umfangreiche Ausbildung absolvieren.Exklusiv begleitet ATV all jene Eurofighter-Piloten, die das bereits hinter sich haben, aber mehrmals die Woche ein intensives Sportprogramm absolvieren müssen, um mit den Belastungen im Cockpit besser umgehen zu können.Als einer von 14 Eurofighter-Piloten erklärt Roland Miedler: "Man wird dahingehend trainiert, diese Waffe auch einzusetzen. Es wird am Simulator trainiert, wo es 1:1 auch abgebildet ist. Andererseits haben wir auch schon live geschossen, im Ausland, wo wir das zu Trainingszwecken nutzen."Außerdem in der Sendung: Der Großeinsatz während des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos und die Airpower 2019.Samstag, 7.12.201920.15 UhrATV