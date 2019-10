Bundesheer-Show lockte über 745.000 Besucher an

Trotz abgespecktem Programm kamen mehr als 700.000 Besucher zur Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz.

Politiker sprechen sich für mehr Ressourcen aus

Martin Grubinger beim Österreich-Fest

Traditionell am Nationalfeiertag präsentierte sich das Österreichische Bundesheer im Rahmen der 24. Leistungs- und Informationsschau am Wiener Heldenplatz sowie in Innsbruck am Flughafen und am Landhausplatz.Die Schau fand in diesem Jahr unter dem Motto "Was wir heute noch können, was wir morgen nicht mehr können" statt. Trotz abgespeckter Version besuchten rund 700.000 Wienerinnen und Wiener und 45.000 Tirolerinnen und Tiroler bei schönen herbstlichen Temperaturen die Leistungsschauen des Bundesheeres.Hubschrauber wurden diesmal keine ausgestellt, dafür gab es zahlreiche andere Gefährte, Kinder kletterten auf Transporter, die Gardemusik präsentierte einige Einlagen während Soldaten dazu und tanzten und mit ihren Gewehren jonglierten.Am Vormittag wurden mehr als 1.000 Rekruten, davon sechs Frauen, angelobt. Verteidigungsminister Thomas Starlinger, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexender Van der Bellen hielten Reden und sprachen sich für mehr Ressourcen für das Bundesheer aus, "Heute.at" berichtete Auch die beiden Heeressportler Verena Preiner und Lukas Weißhaidinger wurden geehrt. Zum Ausklang der Feierlichkeiten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heuer erstmals zum "Österreich-Fest" im Inneren Burghof geladen. Höhepunkt des Fests war der Auftritt des österreichischen Schlagzeugers Martin Grubinger mit seinem Percussive Planet Ensemble und der Jazzcombo der Militärmusik Niederösterreich.