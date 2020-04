Bundesheer übt sechs Tage mit Hubschraubern

Von Dienstag bis Donnerstag und nächste Woche an drei Tagen geht die Übung mit Helis im Raum Wr. Neustadt in Szene. Auch zwei Black Hawks kommen zum Einsatz.

Das Bundesheer hat am Montag eine Übung mit Hubschraubern im Bezirk Wr. Neustadt-Land angekündigt. Von Dienstag bis Donnerstag und an drei Tagen in der nächsten Woche besteht laut Aussendung die Möglichkeit eines erhöhten Lärmaufkommens.Die Übungsflüge mit mehreren Helikoptern werden unter anderem mit zwei Black Hawks durchgeführt. "Trainiert wird, um in den verschiedensten Krisensituationen im Einsatz und in der Katastrophenhilfe gerüstet zu sein", teilte das Bundesheer mit. Die Einheiten sollen den Piloten zudem zur Festigung des bereits Erlernten und zur Erhaltung des Know-how dienen.